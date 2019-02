A Patrick servono 500mila euro per curarsi negli Usa: «Abbiamo pochissimo tempo, aiutateci!»

Patrick Majda ha 40 anni, viene dalla Polonia, ma è ormai bolognese di adozione. Viene descritto dalla fidanzata Luciana come «un ragazzo solare, sempre di buon umore, è il gentiluomo che ti apre lo sportello della macchina per farti accomodare, è uno sportivo sempre carico di energie». Almeno fino a gennaio 2018, quando un’assurda malattia ha «messo in pausa» la sua vita e quella della sua compagna. A Patrick è stato diagnosticato un tumore maligno, un adenocarcinoma mucinoso al colon con KRAS mutato, con metastasi al fegato.



Dopo il primo intervento, Patrick è stato in coma per 5 giorni, ma «la sua forza di volontà e voglia di vivere lo hanno riportato tra noi». Dopo una serie interminabile – e inutile – di cure negli ospedali Italiani, per Patrick l’ultima speranza di farcela si trova negli Stati Uniti: «L'unica concreta speranza di salvezza per Patrick è presso il Penn Medicine's Abramson Cancer Center Clinical di Philadelphia, Pennsylvania – spiega Luciana - Qui ci sono ben tre possibili protocolli di cui due immunoterapici: il TRK Inhibitor (serve a fermare la proliferazione delle cellule tumorali), il Hu5F9-G4 (agisce contro la proteina CD47 che inibisce l'attività antitumorale dell'organismo) il CDX-1140 (potenzia l'azione dei linfociti T, che sono le cellule che di fatto uccidono le cellule tumorali)». «Le cure ovviamente hanno spese stratosferiche che io e Patrick non possiamo affrontare da soli». Per questo motivo è stata avviata una campagna di raccolta fondi su gofundme, intitolata “Salviamo Patrick”, sostenuta anche da molti personaggi dello sport e dello spettacolo. «Abbiamo pochissimo tempo e tutto il bisogno del vostro aiuto! I costi delle cure devono essere pagati tutti subito e prima di iniziare la terapia». La cifra necessaria per mandare Patrick a Philadelphia è di 500mila euro e la raccolta, al momento, è arrivata a quota 130mila. Con un piccolo sforzo da parte di tutti si può ancora regalare una speranza a una giovane coppia.

Martedì 26 Febbraio 2019

