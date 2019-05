Cannabis, Salvini: «Chiusi i primi tre negozi». E attacca M5S

E ancora: «Combattere la droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica», risponde a Luigi Di Maio chiedendo che «il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera». «Non è nel contratto di governo - conclude il ministro dell'Interno - e non voglio lo Stato spacciatore».

«Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche», esulta Salvini. «Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città - ha aggiunto -. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto». «Spero che il modello Marche possa essere seguito da altre regioni italiane, oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione». «Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli».