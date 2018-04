Salvini impiccato a testa in giù, adesivi a Pavia. Lui: «Vigliacchi, non ci fate paura»

Salvini a testa in giù per le vie di Pavia.

Idioti e vigliacchi, non ci fate paura.

Io vado avanti! #primagliitaliani pic.twitter.com/Qb6PdMfWZw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 aprile 2018

Venerdì 27 Aprile 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 13:24

Adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù. Accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del presidente americano Donald Trump. Sotto l'immagine la scritta in inglese "Make fascist swing again" (facciamo penzolare di nuovo i fascisti). Gli adesivi sono comparsi, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali di Pavia. A darne notizia oggi è il quotidiano La Provincia pavese. Sulla vicenda indaga la Digos.«Salvini a testa in giù per le vie di Pavia. Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti! #primagliitaliani», ha scritto su su Twitter il capo leghista.Il segretario provinciale della Lega, Jacopo Vignati, ha presentato una denuncia alla Questura di Pavia. «Ho voluto denunciare alle autorità competenti questi adesivi intimidatori - ha sottolineato Vignati -. Purtroppo la festa del 25 aprile, al posto di essere la festa di tutti, ancora una volta a Pavia è diventata la festa di quei pochi comunisti che non si rassegnano al fatto che la democrazia li sta condannando alla nullità e quindi compiono gesti vigliacchi e intimidatori».Sempre a Pavia, prima delle elezioni del 4 marzo, all'ingresso delle abitazioni di una ventina di esponenti della sinistra locale erano stati apposti degli adesivi con la scritta "Qui ci abita un antifascista": anche per quel caso sono in corso indagini della Digos.