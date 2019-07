Migranti, Salvini: gommone soccorso dal veliero Alex non aveva problemi

Il gommone soccorso dal veliero Alex non aveva problemi

«C'è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo», dicono la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba e il capo missione Erasmo Palazzotto. Quanto al fatto che il gommone, come ha detto Salvini, non avesse nessun problema, Mediterranea replica: «Vorrei che vi trovaste davanti a un gommone con 50 persone con bambini, alcuni piccolissimi, e dire 'Non ci sono problemi'. Quando dovremmo intervenire? Come si può essere così cinici e crudeli pur di fare propaganda politica?».

l Viminale «non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa, tanto che Alex&Co aveva una interlocuzione aperta anche con Guardia di Finanza e Guardia Costiera». È quanto fanno sapere fonti del Ministero dell'Interno. Il problema, affermano le fonti del Viminale, è che la barca della Ong «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi e pretendeva di essere accompagnata dalle autorità italiane fino a 15 miglia nautiche da La Valletta, per poi allontanarsi immediatamente ed evitare i controlli e la legge di un paese membro dell'Unione europea. È per questo che le operazioni si erano bloccate, costringendo gli immigrati a inutili ore di attesa in mezzo al Mediterraneo».

«Ecco una delle tante bugie delle Ong di sinistra: il gommone soccorso non aveva nessun problema», scrive il capo del Viminale che esulta per il sequestro del veliero e l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aperta sul capitano.Intanto, dopo le tensioni di ieri, con Salvini che si è lamentato di essere stato lasciato solo dai ministeri di Difesa e Economia, il Viminale sembra voler stemperare la situazione nel governo: i