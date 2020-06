Perde il controllo della moto, poi lo schianto: Salvo muore a 22 anni a Siracusa

Salvo Mauceri, 22 anni, è morto ieri notte in seguito a un brutto incidente con la sua moto sulla provinciale tra Siracusa e Avola. La procura ha aperto un'inchiesta. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, Mauceri che si trovava a bordo della sua moto in prossimità di una rotatoria ha perso per cause da accertare il controllo del mezzo.

Violento l'impatto con l'asfalto. Inutili i tentativi dei soccorritori. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per capire la dinamica dell'incidente che appare autonomo. Sotto choc amici e parenti per la morte del giovane che faceva il bagnino.

«Questa notte è venuto a mancare Salvo Mauceri, il nostro bagnino dalla camminata flemmatica, dal sorriso contagioso, dalla fame insaziabile, uno dei piccoli della famiglia del Lido, ma soprattutto è venuto a mancare un giovane uomo, un amico fraterno, un figlio, un fratello. Il nostro dolore non trova parole, non trova spiegazioni a questa assurda tragedia. Ci mancherai ogni giorno di questa stagione e per tutte le stagioni della vita. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore». Così in un messaggio pubblicato su Facebook gli amici e colleghi del Lido Eden di Avola, dove il giovane lavorava come bagnino.

Ultimo aggiornamento: 18:44

