Saman scomparsa, il padre: «È viva, sta in Belgio». I dubbi degli inquirenti: arrestato il cugino in Francia

È stato arrestato in Francia un cugino di Saman. Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, la ragazza reggiana di origine pakistana scomparsa dopo che si era opposta alle nozze combinate, è stato arrestato ieri a Nimes, dalla polizia francese, dopo che era stato identificato e che su di lui era stato spiccato un mandato di arresto europeo.

È accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

È stato fermato mentre, a bordo di un autobus, stava cercando di raggiungere la Spagna. Domani saranno avviate le procedure per l'estradizione, ma gli inquirenti reggiani non escludono una trasferta in Francia per sentirlo immediatamente.

Il padre della ragazza, intanto, dice che la figlia è viva, sta bene e che lui avrà cura di spiegare tutto una volta tornato in Italia. «Mia figlia Saman è viva, l'ho sentita l'altro ieri. È in Belgio e sta bene. Il 10 giugno torno in Italia e spiego tutto ai carabinieri», ha detto Shabbar Abbas, il padre di Saman, anche lui indagato per omicidio dalla procura di Reggio Emilia. L'uomo è stato raggiunto telefonicamente dal Resto del Carlino di Reggio Emilia in Pakistan, dove si trova dall'inizio di maggio.

Come sono arrivati ai cugini di Saman gli inquirenti? Attraverso l'esame delle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell'azienda agricola e di alcune abitazioni vicine. I frame dei video hanno permesso di «ricostruire gli avvenimenti che hanno portato all'uccisione della ragazza e dei relativi protagonisti».

Secondo quanto sottolineano i carabinieri in una nota «l'esame del notevole materiale video da parte dei militari ha permesso di raccogliere elementi univoci e concordanti relativamente alle condotte delle persone coinvolte che, oltre ai genitori e lo zio, coinvolgerebbero anche altri due cugini della giovane».