Saman, scomparsa a Reggio Emilia: nel video due cugini con la pala per scavare la buca, salgono a 5 gli indagati

Ai genitori e a uno zio si aggiungono due cugini: salgono a cinque gli indagati in relazione alla scomparsa di Saman la ragazza scomparsa nel reggiano. Secondo quanto si apprende dai carabinieri, nelle ultime ore gli sviluppi investigativi hanno permesso di individuare altre due persone che avrebbero avuto un ruolo nella sparizione della ragazza.

In particolare, dalla visione delle immagini della videosorveglianza dell'azienda, sono stati riconosciuti due cugini della giovane. I due sono stati ripresi la sera precedente all'ultimo avvistamento della ragazza mentre uscivano dal capannone con attrezzi da lavoro utilizzati verosimilmente per preparare la buca. Complessivamente, quindi, sono salite a 5 le persone iscritte nel registro degli indagati. In mattinata riprenderanno le operazioni di ricerca che si concentreranno alle spalle del capannone attraverso l'ispezione in particolare di alcuni pozzi e canali nonché di altre serre senza l'ausilio di unità cinofile.