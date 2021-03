Medico muore schiacciato dalla sua auto, Brescia in lutto per Samiee Shahrokh

Si chiamava Samiee Shahrokh e combatteva il Covid in prima linea: è lui il medico di base che, nella giornata di ieri, è morto investito dalla sua stessa macchina a Ponte Caffaro, una frazione di Bagolino (Brescia). Stando a una prima ricostruzione, sembra che Sharokh abbia fermato la macchina a causa di un guasto: aperto il cofano, l'uomo avrebbe cercato di risolvere il problema, ma improvvisamente la macchina sembra che sia partita, investendolo e trascinandolo per alcuni metri. Inutili i soccorsi e il ricovero, avvenuto d'urgenza all'ospedale civile di Brescia: Sharokh non ce l'ha fatta.

Il fatto

Il 67enne era da quasi 20 anni medico di base a Ponte Caffaro, e la macchina che lo ha investito era un Suv. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 all'altezza di via di Mezzo, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza: secondo alcune testimonianze, alcuni passanti hanno cercato di soccorrere Shahrokh, che hanno sentito le grida e si sono precipitati verso la macchina. Immediato anche l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia e del 118, che ha mandato un'ambulanza e un elicottero.

L'intervento è durato alcuni minuti, che i pompieri hanno impiegato per sollevare la pesante macchina e per estrarre l'uomo, che poi hanno consegnato al personale dell'ambulanza: purtroppo, però, i ripetuti traumi e il violento schiacciamento hanno portato il medico alla morte. Originario di Teheran (Iran), Samiee Shahrokh era cittadino italiano e viveva a Ponte Caffaro, dove si era trasferito dopo gli studi di medicina, che aveva frequentato a La Sapienza di Roma.

