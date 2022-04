Samira Fakihi morta in un incidente a Treviso: auto si schianta contro un albero

Samira Fakihi, ragazza classe 1999 di Mareno di Piave, è morta in un incidente stradale sulla Pontebbana, in provincia di Treviso. L'auto su cui era a bordo con 4 amici (tra i 22 e i 23 anni) si è schiantata contro un albero intorno alle 5.40 di questa mattina. La giovane ventitrenne si trovava sul sedile posteriore ed è morta sul colpo, mentre gli altri tre sono rimasti feriti e fortunatamente non sono in pericolo di vita.

I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Samira. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare: le ferite le sono state fatali. Mentre gli altri giovani che erano a bordo con lei hanno riportato lesioni di media gravità: sono stati ricoverati tutti al Ca’ Foncello di Treviso.