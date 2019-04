Scomparsa da 17 anni, ritrovate ossa umane nel giardino di casa

Spuntano ossa umane nel cortile della casa dove abitava Samira Sbiaa , la donna di origini marocchine di cui non si hanno più notizie da 17 anni, a Settimo Torinese. Potrebbero essere proprio le sue le ossa scoperte nel pomeriggio dai carabinieri impegnati nelle ricerche. Gli investigatori del reparto scientifico dell'Arma hanno effettuato una serie di scavi nel giardino rinvenendo alcune ossa.Il marito, Salvatore Caruso, è al momento accusato di omicidio. Samira lo aveva sposato in Marocco nel 2000: due anni dopo era scomparsa. La sorella aveva detto che Samira era costretta a vivere segregata in casa. Caruso non ne aveva mai denunciato la scomparsa, dando come spiegazione il fatto che la donna se ne era andata volontariamente, portando addirittura con se dei soldi.