Samuele Lapati morto a Cassino: tragico incidente in auto, aveva 20 anni

Incidente mortale nella notte in via Sant'Angelo, a Cassino. A perdere la vita è stato Samuele Lapati di venti anni. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa nel suo paese di residenza, a Sant'Apollinare, quando è finito fuori strada con l'auto mentre era alla guida. In macchina con c'era un amico che però non ha riportato gravi conseguenze.

Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 2 della notte tra domenica e lunedì, stanno indagando i carabinieri. Intorno alle 4 è stato constato il decesso. A dare l'allarme per i soccorsi sono stati l'amico che a bordo con la vittima e alcuni residenti del posto svegliati dallo schianto. Sembra escluso comunque il coinvolgimento di altre auto. Il fuoristrada è avvenuto a ridosso di una curva.

Samuele viveva a Sant'Apollinare, un piccolo centro della Valle dei Santi. Il giovane aveva terminato gli studi e faceva lavori saltuari nell'ambito della ristorazione.

