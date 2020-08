L'afa non lascia tregua, raffica di malori: grave una donna soccorsa dall'eliambulanza

SAN BENEDETTO - L'afa non da tregua e mette a rischio le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani. Giornata di grande lavoro per i soccorritori del 118 chiamati all'intervento per gravi malori ed è anche stato necessario l'arrivo dell'eliambulanza.

LEGGI ANCHE:

Colpito da malore mentre pesca, soccorsi vani: muore a pochi metri da riva

Febbre al rientro dalle ferie, è positivo al Covid. E' un addetto alla raccolta rifiuti, scatta l'allarme

L'elisoccorso è intervenuto in tarda mattinata, a San Benedetto, per trasportare all'ospedale regionale Torrette di Ancona una donna che è in gravi condizioni a seguito di un malore. La donna, una ottantenne, si è sentita male mentre era in casa questa mattina. Sul posto è intervenuta l'ambulanza. Numerosi sono comunque stati i malori legati all'afa che hanno costretto il personale del 118 ad intervenire a più riprese in tutti i comuni della Riviera delle Palme e dell'immediato entroterra. Numerosi gli interventi a San Benedetto ma anche a Centobuchi, Acquaviva e Grottammare. Proprio a Grottammare, nel primo pomeriggio, un'anziana ha perso i sensi alle poste centrali di vicolo Etruria. E' stata soccorsa dall'ambulanza della Misericordia di Grottammare e trasportata in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA