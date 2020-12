San Benedetto, stroncato da un malore in casa. E' morto Ernesto Marchei, fondatore del ristorante Molo Sud

SAN BENEDETTO - E' morto a 51 anni Ernesto Marchei, storico titolare del ristorante Molo Sud. E' stato stroncato da un malore che lo ha colto ieri mattina nella propria abitazione nel quartiere di San Filippo Neri. Era rientrato in casa da poco quando ha accusato il malessere che non gli ha lasciato scampo. Vani i tentativi di rianimazione portati dai soccorritori arrivati, sul posto, a bordo di un'ambulanza. Marchei era una persona estremamente nota lungo il territorio.

Aveva fondato il ristorante Molo Sud che si trova proprio alle porte della passeggiata portuale di San Benedetto. Quel ristorante era stato per anni la sua seconda casa ed era diventato un punto di riferimento sia per i turisti che per i cittadini sambenedettesi. Il Molo Sud si è infatti rapidamente trasformato nel ristorante di pesce per antonomasia, sia per la suggestiva location che per la qualità della cucina anche grazie all'esperienza dell'amico Tommaso Ratta che spesso e volentieri lo aiutava e consigliava. Ai tempi in cui Marchei portava avanti il locale c'erano clienti fissi come l'ex sindaco Temistocle Pasqualini, Nino Sciarra, Mario Polidori o Albano Santirocco. Ma Marchei era stato anche una giovane promessa dal calcio locale. Aveva militato nelle giovanili della Sambenedettese ed era stato fondatore e presidente della squadra che portava il nome del suo ristorante: "Molo Sud".

La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita mezza città. Tantissime le persone che lo conoscevano e che ieri non riuscivano a capacitarsi dell'accaduto. Ieri mattina Marchei era uscito di casa, aveva fatto colazione al bar quindi era tornato nella sua abitazione dove il malore lo ha purtroppo colto. Lascia la mamma Maria, la moglie Daniela e i due figli Daniele e Leonardo ma anche tnatissimi amici e familiari che lo piangono. I funerali saranno celebrati questa mattina, alle 11.30. nella chiesa di San Filippo Neri. La salma partirà dalla vicinissima via Oriani, dall'abitazione del cinquantunenne. Al termine della funzione religiosa, che si svolgerà secondo le normative anti covid e, di conseguenza, vedrà la partecipazione di un numero ristretto di persone, la bara sarà portata al cimitero di San Benedetto per la tumulazione.

