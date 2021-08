Traffico paralizzato sull'autostrada A14 per un incidente. Auto deviate a Grottammare, è caos sulla Statale adriatica

SAN BENEDETTO - Caos in autostrada A14 a cavallo tra Marche e Abruzzo a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto sei mezzi all'altezza della galleria Colle di Marzio in territorio di Martinsicuro e San Benedetto. L'incidente e le particolari giornate di esodo estivo hanno provocato un enorme rallentamento del traffico in direzione sud fino a paralizzare il tratto autostradale tra San Benedetto e il casello Val Vibrata. Sul posto intanto sono al lavoro i mezzi di soccorso meccanico quelli sanitari, personale della Società Autostrade la polizia stradale.

APPROFONDIMENTI ASCOLI Linee elettriche sovraccariche: blackout notturni a macchia di...

Con il passare dei minuti la situazione in A14 si sta facendo più critica e il traffico sta riversandosi tutto sulla vicina Statale Adriatica. Per cercare di tamponare l'emergenza i mezzi in direzione sud vengono fatti uscire a Grottammare mentre la polizia municipale di San Benedetto invita chi viaggia in automobile a utilizzare percorsi alternativi al tratto urbano della Statale Adriatica.