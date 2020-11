San Benedetto del Tronto, cadavere di un uomo sul lungomare: «Nessun segno di violenza». Giallo nelle Marche

Giallo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove un uomo è stato trovato morto sulla battigia sul lungomare nord della città sul litorale marchigiano: sul posto i carabinieri e personale della Capitaneria di Porto. Il decesso risale almeno a qualche ora fa. L'uomo, di origini caucasiche, non ha documenti e indossa una tuta. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, ma non è stato ancora esaminato da un medico legale.

Ultimo aggiornamento: 10:45

