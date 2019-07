Gravissimo incidente poco dopo le 10,30 di oggi in via dei Caprioli, nel comune di San Felice Circeo tra due furgoncini ed un'auto. Sei in totale i feriti, di cui due bambini trasferiti in eliambulanza agli ospedali Bambino Gesù e Gemelli di Roma ed un terzo ferito grave portato al “Dono Svizzero” di Formia. Alla base dell'incidente, secondo ricostruzione dei carabinieri di San Felice Circeo e della Municipale, una mancata precedenza. Viabilità in tilt e ambulanze arrivate da mezza provincia per soccorrere i numerosi feriti, metà dei quali in gravi condizioni.

Venerdì 12 Luglio 2019, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 12:37

