«Aiuto, siamo ferite»: trovate morte le due donne investite da una mietitrebbia

Ancora una tragedia in Lombardia. Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme al 112, ieri mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco di Milano.

San Giuliano Milanese, la dinamica della tragedia

«Sono stati ritrovati sì i corpi delle due ragazze scomparse da San Giuliano Milanese, una delle quali aveva poi lanciato un Sos al 112 ma non è stata ritrovata una mietitrebbia nelle vicinanze». Lo spiega il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. La donna che aveva lanciato l'allarme, infatti, aveva riferito di essere rimasta ferita da una mietitrebbia mentre l'amica, investita a sua volta sarebbe stata già morta. «Si continuerà, quindi, a indagare su quello che può essere successo», aggiunge il magistrato. La donna, al telefono, si era espressa, come detto dai carabinieri, in arabo e le sue parole erano state tradotte da un interprete. Delle due donne, una era incensurata, l'altra aveva precedenti di polizia per rapina, come confermato dalla Procura di Lodi.