Roma, pulisce la cantina della nonna e trova 5 bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale

Una donna ha fatto una scoperta davvero curiosa. E sì perché dopo aver deciso di andare a pulire e liberare la cantina della nonna (nel quartiere San Lorenzo) mai avrebbe pensato di trovarsi davanti una serie di ordigni bellici. Più precisamente si tratta di cinque bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. La donna a quel punto ha chiamato subito i carabinieri per segnalare quello che aveva trovato nella cantina della nonna in via dei Dauni: quattro ordigni di produzione inglese e uno italiano. Sul posto sono arrivati gli artificieri del comando provinciale di Roma che hanno messo in sicurezza le bombe in attesa di farle brillare successivamente. Sul ritrovamento sono in corso le indagini dei carabinieri.

APPROFONDIMENTI IL RAID Con le mazze di ferro rompono la vetrinasvaligiata gioielleria nel... ROMA Lite per una ragazza, grave 23enne romano accoltellato da coetaneo...