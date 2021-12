San Marino, auto finisce nella corsia opposta: morti due fidanzati di 18 e 19 anni

Due fidanzati di 18 e 19 anni sono morti ieri in un incidente a San Marino. I ragazzi, entrambi di Rimini, viaggiavano su una Fiat 500 e stavano percorrendo la Sottomontana quando, per cause da accertare, l'auto è finita sulla corsia opposta schiantandosi prima su una Golf e poi contro una Bmw. Inutili i soccorsi i due giovani sono morti sul colpo. Il conducente di un altro mezzo è rimasto ferito ma non in maniera gravissima. Non sarebbe in pericolo di vita.

