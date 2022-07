San Teodoro, multa del parcheggio spostata per farla pagare ad altri. La denuncia: «Normale in Sardegna»

Sul verbale c'è scritto 10 della mattina, mentre hanno parcheggiato alle 23. Una coppia ha denunciato in un filmato su TikTok di aver trovato sulla propria macchina a San Teodoro una multa irrogata a un'altra vettura. «Quando abbiamo visto il foglio sul parabrezza c'è preso il panico», scrivono nella didascalia del video. Poi, però, si mettono a controllare la targa e, fortunatamente per loro, non corrisponde alla propria.

San Teodoro, multa del parcheggio spostata: la pratica scorretta

A spiegare meglio quanto è accaduto all'utente @shitfacet0ia sono gli altri internauti. Una pratica scorretta quella di spostare le multe per cercare di farle pagare ad altri. E con un rischio alto: visto che se non si paga poi arriverà maggiorata. «È purtroppo normale in Sardegna, parcheggi carissimi, la gente mette la macchina dove capita, multa e poi le spostano su altre macchine».

La speranza che la paghi qualcun altro

Il "gioco" è semplice. Si sposta la multa su di un'altra auto e si spara che chi la trova non legga la targa e la paghi, pensando che la multa sia sua. Ma, in questo caso, non è stato così. C'è poi chi, giustamente, fa notare: «C'è gente che paga le multe senza neanche contollare i dati?».

San Teodoro, la perla della Gallura

La città di San Teodoro si trova in Gallura, a nord est della Sardegna. Una metà molto ambita dai turisti, italiani e stranieri, che riempiono la località soprattutto d'estate. Con la conseguenza che è molto difficile trovare parcheggio, specialmente vicino alle spiaggie.