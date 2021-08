Un imprenditore valdostano, Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un'impresa edile, è morto in un incidente sul lavoro. È rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile di Gressan. Trasportato in gravi condiizioni all'ospedale di Aosta, è morto poco dopo il ricovero.

