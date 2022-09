Sangue infetto: morto Andrea Spinetti, presidente del comitato delle vittime

E' morto a Genova Andrea Spinetti, presidente del Comitato vittime sangue infetto. Dopo aver contratto epatite e hiv a causa di farmaci emoderivati che non erano stati sottoposti a controllo e assunti perché emofilico, aveva dato vita insieme ad altri danneggiati al movimento che si batteva per il riconoscimento dell'equo indennizzo e dei risarcimenti alle vittime. Un combattente, sempre in prima fila per i diritti, da ultimo quello sulle prescrizioni di cannabis terapeutica ai pazienti che ne avevano bisogno.

Domani alle 18:30 si terrà un rosario presso le camere ardenti San Martino, mentre sabato 3 settembre alle 8 funerale laico all’ingresso di Staglieno. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, la maggior parte dei quali ricorda «una grande persona sempre a combattere per gli altri».