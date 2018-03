Martedì 27 Marzo 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 14:02

La giunta provinciale di Bolzano ha deciso che le preparazioni a base di cannabis a scopo terapeutico saranno dispensate dalle farmacie. Le prescrizioni dei medici di base non potranno superare il fabbisogno mensile, i costi saranno a carico del servizio sanitario provinciale. Per il 2018, in Alto Adige, il fabbisogno ammonta a circa 10 chili. Il governatore Arno Kompatscher, illustrando la delibera, ha detto che il provvedimento riguarda un centinaio di pazienti in Alto Adige che finora dovevano acquistare il farmaco a spese proprie. La giunta provinciale ipotizza un costo annuo di 250 mila euro, «una cifra limitata vista la spesa complessiva per farmaci», ha detto Kompatscher.