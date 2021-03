Sanremo 2021, la polizia postale sventa quattro attacchi hacker a Raiplay: «Utilizzati pc Zombie»

La polizia ha sventato quattro attacchi informatici sullo streaming di Raiplay effettuato nella giornata inaugurale del festival di Sanremo2021 e in quella conclusiva di ieri. Lo riporta una nota della polizia in cui si spiega che sono stati individuati «numerosi pc Zombie utilizzati per l'attacco informatico».

«Le ulteriori analisi e approfondimenti - si legge nel comunicato - hanno delineato la mappatura geografica degli attacchi provenienti dall'Italia e dall'estero». Il Cnaipic (Centro mazionale per la protezione delle infrastrutture critiche) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni ha svolto un'intensa attività di monitoraggio del perimetro informatico della manifestazione.

La sala operativa ha svolto oltre 700 ore di monitoraggio della rete e analizzato miliardi di dati informatici provenienti anche dalle diverse piattaforme social. Durante le attività è stata eseguita una perquisizione personale e informatica nei confronti di un individuo che minacciava azioni contro il festival.

