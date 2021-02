Sanremo, più restrizioni fino al 5 marzo (in pieno Festival). Stretta anche a Ventimiglia

A Sanremo stretta anti-Covid in pieno Festival. Ad annunciarlo è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti che domani firmerà l'ordinanza riguardante tutto il Ponente ligure. Il blocco (che non sarà una vera e propria zona rossa) riguarda non solo Sanremo ma anche Ventimiglia e i Comuni limitrofi e scatterà da mercoledì 24 febbraio per durare fino al 5 marzo. La decisione è stata presa «per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia».

Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo e divieto di visite private in zona rossa: le nuove misure di Draghi

«Abbiamo deciso di prendere alcune misure per garantire la tenuta sotto controllo dell'incidenza del covid, che soprattutto a Ventimiglia e Comuni limitrofi desta qualche preoccupazione essendo doppia rispetto al resto della Liguria - ha detto Toti -. L'ordinanza prevederà da mercoledì a venerdì la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo. Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come il divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, il divieto di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune. Riteniamo che dieci giorni di misure restrittive possano raffreddare il picco pandemico», ha concluso Toti ribadendo che il Governo ha garantito «i ristori nazionali per tutte le attività economiche danneggiate». Prevista l'apertura a Ventimiglia di un nuovo centro tamponi.

Non si tratta di una vera e propria 'zona rossa', che comprenderebbe ben altre restrizioni, ma nel distretto di Sanremo e Ventimiglia ci saranno «restrizioni in più», ha specificato la Regione Liguria che ricorda che i provvedimenti che interesseranno la zona più direttamente a ridosso del confine italo-francese riguarderanno la chiusura scuole di ogni ordine e grado per distretti socio sanitari 1 (Ventimiglia e altri comuni) e 2 (Sanremo e altri comuni). Solo per il distretto 1 sono previsti divieti di asporto dalle 18 (solo delivery), di vendita alcolici dalle 18 e di assembramento. I sindaci potranno applicare ulteriori restrizioni in ambito urbano. Resta il divieto di circolazione tra comuni di distretti diversi, anche se dalla prossima settimana la Liguria passasse in zona gialla.

Festival di Sanremo salvo

Le restrizioni a Sanremo concideranno con i giorni del Festival della canzone italiana che si terrà regolarmente da 2 al 6 marzo. La kermesse si svolge senza pubblico.

