Santa Lucia, il 13 dicembre è davvero il giorno più corto che ci sia?

Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Un "detto" molto popolare, ma che non corrisponde alla realtà. Il giorno più corto dell'anno, infatti, non è il 13 dicembre (data in cui si festeggia Santa Lucia), ma uno fra il 21 e il 22 dicembre. Questo avviene in occasione del solstizio d'inverno, quando il Sole tocca il punto più meridionale del suo tragitto annuo intorno alla Terra, sorgendo tardi e tramontando presto, risultando molto basso a mezzogiorno.

Tuttavia, l'affermazione che Santa Lucia sia il giorno più corto che ci sia ha le sue ragioni storiche. La festa liturgica cade il 13 dicembre, ma fino al 16° secolo la sfasatura tra calendario civile e solare era così grande che il solstizio cadeva proprio fra 12 e 13 dicembre. Con l'introduzione del calendario gregoriano, nel 1582, il solstizio passò al 21-22 dicembre, ma la festa di Santa Lucia rimase sempre al 13. Conservando la fama di "giorno più corto che ci sia".

