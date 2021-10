Coperta elettrica prende fuoco, si scatena un incendio: muore una donna, due familiari portati in ospedale

SANTA VITTORIA IN MATENANO - Si scatena un incendio nella camera da letto, muore un anziana. Dramma nelle prime ore della mattina a Santa Vittoria in Matenano dove un rogo probabilmente innescato da una coperta elettrica andato a fuoco è stato fatale per una donna. Sul posto si sono portati subito il 118 e tutta la macchina dei soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.

Anche due familiari sono stati portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso anche se le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. La notizia si è velocemente diffusa in tutto il piccolo centro destando amarezza e costernazione.