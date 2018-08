Ricatti sexy all'ex amante imprenditore, Sara ​chiede di patteggiare due anni

Venerdì 24 Agosto 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 09:38

L’impiegata ricattatrice ha chiesto di patteggiare due anni per il reato di estorsione. La donna, Sara Andretta di 41 anni residente a Loria in provincia di Treviso, è stata arrestata mercoledì 23 maggio dopo avere incassato dalla vittima, un imprenditore di Cittadella suo ex amante e suo ex capo, ventimila euro.In un primo momento il pubblico ministero Sergio Dini aveva sollecitato il processo con giudizio immediato, ma ora la strada della giustizia sembra quella del patteggiamento fissato davanti al Gup per il prossimo 17 di ottobre. L’ultima parola spetterà comunque al giudice per l’udienza preliminare.Aveva detto di essere finita in una trappola. Di non aver mai preteso 150mila euro dal suo ex amante e datore di lavoro. Ma ora Sara Andretta, bionda trevigiana quarantunenne, occhi penetranti e passione per i tacchi alti e le borse griffate, sembra aver cambiato idea. O, almeno, strategia di difesa. Il suo avvocato, Filippo Giacomello, ha chiesto infatti di patteggiare una condanna di due anni per estorsione. Sarà il Gup del tribunale di Padova a decidere se accogliere o respingere la richiesta.