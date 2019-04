Sara Di Pietrantonio, chiesto annullamento della condanna per l'ex fidanzato: «Merita l'ergastolo»

Secondo il pg della Cassazione «la condotta di Vincenzo Paduano è stata originata da spirito punitivo e non da un impeto di gelosia» nei confronti della sua ex fidanzata Sara Di Pietrantonio uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della Magliana. «Voleva esercitare dominio di possesso sulla vittima controllando ogni suo spostamento», ha sottolineato. «Tutti gli elementi raccolti non consentono alcun ragionevole dubbio» sulla fondatezza delle aggravanti, ha spiegato il pg nella requisitoria nel corso dell'udienza in Cassazione davanti alla I sezione penale.

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Procuratore Generale della Cassazione, Stefano Tucci, ha chiesto l'annullamento con rinvio della condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Paduano, accusato dell'omicidio della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, la giovane strangolata e bruciata a Roma il 29 maggio 2016. Secondo il Pg, la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado non doveva essere ridotta a 30 anni e i giudici di merito hanno sbagliato a considerare il reato di stalking assorbito dall'omicidio. Proprio il venir meno dello stalking aveva portato alla riduzione di pena contro la quale ha fatto ricorso alla Suprema Corte anche il Pg della corte di Appello di Roma.