Malore all'ottavo mese di gravidanza, mamma Sara muore a 40 anni: non è riuscita ad abbracciare la figlia appena nata

Una donna di Civate (Lecco), Sara Ghislanzoni, 40 anni, che aveva dato prematuramente alla luce la piccola Sole il giorno di Ferragosto, è deceduta all'ospedale Manzoni di Lecco.

La mamma lecchese era ricoverata da quando si era sentita male in Valtellina (Sondrio) dove si trovava in vacanza. Lascia la neonata, che non ha potuto nemmeno abbracciare, e la figlia maggiore, Giorgia. La piccola Sole, invece, sta bene, nonostante sia ancora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati