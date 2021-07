Sara Pedri scomparsa, denunce di altre sei ginecologhe: «Mobbing non solo su di lei»

Altre sei ginecologhe del reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Chiara di Trento, tutte attualmente in servizio, sono pronte a sporgere denuncia: «Le condizioni di lavoro in corsia erano fonte di profonda sofferenza e prostrazione». Mesi di insulti e critiche tali da minare qualsiasi sicurezza professionale che avrebbero spinto Sara Pedri, ginecologa trentunenne di Forlì in forze all’ospedale di Trento, a dimettersi lo scorso 3 marzo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati