Pallavolista e mamma, Sara stroncata dal male a 42 anni: un paese sotto choc

Nella vita come in campo: tenace, entusiasta, altruista e coraggiosa. Ed è così che Sara Turetta, 42 anni, di Villafranca Padovana, ex pallavolista volto noto nel mondo del volley padovano, ha affrontato anche la malattia contro la quale combatteva da tempo.

E anche quando la battaglia si è fatta più difficile, soprattutto negli ultimi mesi, il suo sorriso non ha mai smesso di illuminarle il volto. L’ex atleta si è spenta mercoledì lasciando il marito Diego e la figlia di 6 anni.

Ultimo aggiornamento: 15:47

