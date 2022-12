Saronno, 12enne cade a scuola nella tromba delle scale: volo di 4 metri, è grave

Dramma a Saronno. Un dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri a scuola, nel Varesotto. L'allarme è stato dato alle 8.30 circa.

Il ragazzino è precipitato nella tromba delle scale. Soccorso, è stato trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.