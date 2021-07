Sardegna, l'ordinanza: controlli Covid per chi arriva in porti e aeroporti. Chiudono i primi locali

Tornano i controlli Covid nei porti e aeroporti in Sardegna. Il presidente della Regione, Christian Solinas, firmerà in giornata l'ordinanza regionale con cui saranno ripristinati i controlli covid sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti dell'isola. Salgono i contagi in Sardegna e iniziano a chiudere i primi locali. Solo ieri sono stati accertati 140 nuovi casi di positività al Covid. E il maggior incremento di positivi si è avuto a Sassari (+25), poi Cagliari (+22), a seguire Oristano (+6) e infine Nuoro (+4). Nella settimana dal 9 al 15 luglio l'isola tra le più gettonate per le vacanze ha avuto un'incidenza dei contagi pari a 24: e rischia di entrare in zona gialla insieme a Sicilia e Veneto. Anche perché in diverse attività commerciali presenti sul territorio il virus si è diffuso e ha portato a bloccare le feste e il divertimento.

Covid Sardegna, chiude il locale Bahia Beach Club Alghero

Due locali sono stati chiusi ad Alghero. Il covid ha fatto breccia in Sardegna anche per causa della variante Delta, che è altamente trasmissibile. «Da oggi e fino a data da destinarsi il Bahia Beach Club resterà chiuso in via precauzionale a causa del contatto avvenuto tra un membro del nostro staff e una persona risultata positiva al Covid-19», questo il messaggio diffuso dal locale attraverso i social nel Nord dell'isola. «È una decisione importante – proseguono i manager e lo staff del Bahia –, dettata dal fatto che equilibrare responsabilità e divertimento è sempre stata la nostra priorità. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sulla data della nostra riapertura».

Un altro locale è stato costretto ad abbassare la saracinesca ad Alghero per via del covid. Stavolta non per via precauzionale, ma perché un dipendente è risultato positivo. «Gentili Clienti, a seguito della presenza di un nostro dipendente risultato positivo al COVID 19, per tutelare la Vostra salute e quella del nostro staff, ci vediamo costretti, a titolo precauzionale, alla CHIUSURA TEMPORANEA – si legge nel post social del ristorante-pizzeria Les Arenes –. Sarà nostra cura, avvisare tempestivamente della ripresa della attivitá, previa autorizzazione degli organi sanitari, attraverso i consueti canali di informazione».

Contagi Sardegna, crescita del 202 per cento

Nella settimana che va dal 7 al 13 luglio l'incremento dei contagi in Sardegna è stato del 202,7 per cento rispetto a quella precedente, quando si era arrivati ad un più 22 per cento. Un peggioramento secondo solo al Molise, che registra una percentuale del 271 per cento. Il monitoraggio evidenzia un aumento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che si attestano sui 159 da 143 del periodo precedente. Unico dato positivo arriva dagli ospedali: sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (anche se si passa dal 2 al 3% di occupazione di posti letto con pazienti Covid) e terapia intensiva, sempre sullo 0% (un solo paziente ricoverato in tutta l'Isola).

Paesi in Lockdown

Stop a «ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili. È emergenza a Serrenti, paese di poco più di 4 mila abitanti, nel Medio Campidano a una quarantina di chilometri da Cagliari. Il numero dei positivi è cresciuto di 21 unità e quelle delle persone in quarantena salito a 211. Una situazione che ha spinto il sindaco a emanare un'ordinanza con cui si impone «la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi fino a nuovo ordine». Bar, ristoranti e parchi rimarranno chiusi dalle 23 alle 5 del mattino successivo.

Rivolta contro il green pass nei locali

L'ipotesi del Green pass per accedere ai ristoranti, locali e tutti i luoghi al chiuso non piace a molti. Neanche in Sardegna. Parte da Curcuris, piccolo centro dell'Oristanese ai piedi del monte Arci, la rivolta sarda contro i paventati divieti di ingresso in ristoranti, piscine e altri luoghi pubblici senza la certificazione verde. Jonata Cancedda, 32 anni, ha affisso una locandina all'ingresso del suo bar-ristorante-pizzeria. Testo molto chiaro e diretto. «Qui non chiediamo il green pass per entrare».