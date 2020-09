Coronavirus, stretta della Sardegna: per l'ingresso certificato "negatività" o test e mascherina h24

Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza restrittiva anti covid. Dal 14 settembre i passeggeri in ingresso nell'Isola sono «invitati» a presentare un certificato di negatività al virus agli imbarchi di navi e aerei o a autocertificare di essere risultati negativi a un test sierologico, molecolare o antigenico. In assenza di questo «accettano» di effettuare un tampone entro le 48 ore dall'arrivo e a comunicarne l'esito alle autorità sanitarie locali.



Nella stessa ordinanza viene imposto da sUbito l'obbligo di indossare le mascherine h24 anche all'aperto nei casi che non sia possibile rispettare la distanza di un metro. Ultimo aggiornamento: 23:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA