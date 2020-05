Sardegna, si riapre: tornano i voli aerei e spiagge attrezzate per fase 2

«Adotterò stasera un'ordinanza con la which aprirò, in permanenza dell'indice R (t) sotto lo 0,50 a livello regionale, tutti gli esercizi dei servizi alla persona, negozi di abbigliamento e calzature, gioiellerie e profumerie ». L'ha annunciato il presidente della Regione SardegnaChristian Solinas durante il punto di stampa di questa sera. «Lascerò ai sindaci la possibilità di impedire i riavvii con la propria ordinanza», ha precisato. «Quindi invertiamo - ha spiegato - mi assumo la responsabilità della riapertura». Da adesso, ha chiarito, «dobbiamo osare una linea di tendenza che è quella di mantenere la prudenza ma anche evitare che non riprenda mai». Quanto alle altre riaperture, «stiamo lavorando per notificare venerdì, come d'intesa col governo, tutte le altre attività distinte per categoria che intendiamo lontano ripartire dal 18, tra queste una serie legata all'emanazione di protocolli da parte di Inail e Iss e per le quali è necessario un passaggio con le parti sociali ». In ogni caso, ha annunciato, «nel punto stampa di venerdì contiamo di comunicare nell'elenco esatto».

Ladel traffico passeggeri da e per la Sardegna sarà graduale. Si comincia lunedì 18 maggio con l'aviazione generale, i voli privati. L'1 giugno riparte quella civile con i: saranno riaperti anche gli scali di Olbia e Alghero.provenienti dagli altri aeroporti italiani, con esclusione di quelle zone nella zona in cui devono essere presenti ancora ad alto rischio di trasmissione del virus. Si chiude il 25 giugno con regole ai voli internazionali. Sono i quattro step illustrati dal presidente della Regione Christian Solinas durante il punto stampa odierno. «Ovviamente - ha chiarito - la riapertura dei porti e aeroporti avverrà nel massimo rispetto delle regole anti contagio. Con le società di gestione aeroportuale, con le compagnie stiamo concordando una serie di misure da attuare all'ingresso così da conservare l'Isola Covid gratis ».