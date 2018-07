Nave Sarost, odissea finita: Tunisi autorizza lo sbarco. I 40 migranti bloccati in mare per due settimane

migranti bloccati da due settimane sulla Sarost 5 al largo di Zarzis potranno finalmente approdare in Tunisia. Ad annunciare la svolta è stato il premier Youssef Chahed, che ha autorizzato lo sbarco per motivi umanitari. Lo stesso premier ha però subito precisato che i migranti non vorranno rimanere nel Paese, avendo manifestato più volte la loro volontà di raggiungere l'Europa. E soprattutto, ha sottolineato Chahed, il caso della Sarost 5 non dovrà rappresentare un precedente.



LEGGI ANCHE Migranti, nave con 40 persone bloccata al largo della Tunisia: «Donna incinta potrebbe perdere il bimbo» I 40bloccati da due settimane sulla5 al largo di Zarzis potranno finalmente approdare in. Ad annunciare la svolta è stato il premier Youssef Chahed, che ha autorizzato lo sbarco per motivi umanitari. Lo stesso premier ha però subito precisato che i migranti non vorranno rimanere nel Paese, avendo manifestato più volte la loro volontà di raggiungere l'Europa. E soprattutto, ha sottolineato Chahed, il caso della Sarost 5 non dovrà rappresentare un precedente.LEGGI ANCHE

Le 40 persone recuperate dalla nave commerciale #Sarost5 e i 14 membri dell'equipaggio sono da due settimane ignorati dalle istituzioni che negano sia un porto di sbarco che l'evacuazione delle due donne in gravidanza.



https://t.co/iKGu7I3D3P — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 27 luglio 2018



Il riferimento è alla proposta Ue di creare piattaforme regionali di sbarco fuori dal territorio europeo, in collaborazione con Unhcr e Oim, idea a cui la Tunisia si è sempre opposta. Non è ancora chiaro quando avverrà lo sbarco dei 40 migranti, né in quale porto, nonostante Zarzis sia quello più vicino. Le autorità tunisine non avrebbero ancora formalmente comunicato l'autorizzazione allo sbarco al capitano Ali Aiji, anche se la la macchina dell'accoglienza di Unhcr, Mezzaluna Rossa tunisina e Oim nel porto di Zarzis si è già messa in moto per ricevere i migranti che saranno poi trasferiti nel punto di accoglienza di Medenine, la principale città della Tunisia sudoccidentale.



Qui sono già ospitati oltre 200 africani e 46 profughi e qui saranno assistiti per le prime cure i migranti della Sarost 5, ha detto il presidente della Mezzaluna Rossa Mongi Slim. Termina così quindi l'odissea dei 40 migranti dopo il rifiuto delle autorità di Malta, Francia e Italia di accoglierli. Un'odissea iniziata più di due settimane fa con la partenza dalla Libia. Il 16 luglio, la Sarost 5, nave di rifornimenti che fa capo all'omonima compagnia del gas attiva principalmente in Tunisia, li ha soccorsi nella zona maltese di ricerche e salvataggio dopo che il loro gommone era entrato in avaria.



A bordo un gruppo di profughi tra i 17 e 36 anni, tra cui due donne incinte, provenienti da Egitto, Bangladesh, Camerun, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio e Sierra Leone. Da allora, la nave è rimasta ferma al largo della Tunisia in attesa dell'ok allo sbarco. «Il primo intervento di salvataggio si è svolto in una zona di competenza delle autorità maltesi e c'è stata una controversia su quale Paese avrebbe dovuto accogliere i migranti», ha detto il premier tunisino. Ma il governo maltese ha respinto le accuse di aver violato le leggi internazionali, costringendo la nave a dirigersi verso la Tunisia. Da giorni le organizzazioni umanitarie sollecitavano una soluzione dal momento che viveri e acqua a bordo scarseggiavano e le condizioni di salute di alcuni profughi stavano peggiorando.



I 40 sono stati costretti a rimanere a bordo per giorni e giorni con temperature costantemente sopra i 30 gradi. Intanto non accenna a diminuire il flusso di profughi lungo la rotta del Mediterraneo occidentale. I Servizi di soccorso marittimo spagnolo hanno salvato, anche stamane, 123 migranti su 12 differenti barconi nello Stretto di Gibilterra: tra venerdì e sabato Madrid aveva già soccorso oltre 1000 persone. L'ennesima conferma che trafficanti e migranti stanno puntando verso ovest dopo la chiusura di fatto della rotta del Mediterraneo centrale, quella verso l'Italia.

Domenica 29 Luglio 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2018 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA