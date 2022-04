Sassari, nella notte ferisce i genitori con la fiocina da sub: entrambi sono in fin di vita

Sono in fin di vita i genitori di un 47enne che questa mattina li ha feriti a colpi di fiocina e con un coltello. L'uomo è stato fermato dai carabinieri in provincia di Sassari a Santa Maria Coghinas: alle 4.30 il 47enne ha aggredito i genitori con un fucile da pesca subacquea e un coltello procurando a entrambi gravissime lesioni. Le vittime sono state trasportate all'ospedale di Sassari e si trovano in fin di vita, mentre l'aggressore è nella caserma della Compagnia di Valledoria