Sassari, assalto al portavalori: auto incendiata sulla strada e tre feriti (anche una ragazza di passaggio)

Un furgone portavalori è stato rapinato questa mattina sulla strada statale «131 Carlo Felice» nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave (Sassari). La banda di malviventi che avrebbe bloccato la carreggiata con un'auto in fiamme, non ha esitato a estrarre le armi e sparare contro il mezzo.Le guardie giurate sono rimaste ferite.

La Strada Statale 131 - la principale arteria della Sardegna che collega Cagliari a Sassari - è ora bloccata in entrambi i sensi di marcia all'altezza del km 170. Una densa coltre di fumo nero si leva in lontananza da un mezzo dato alle fiamme dai banditi per sbarrare la strada al portavalori che procedeva in direzione Sud. Ancora non si conosce il numero esatto dei malviventi che hanno sparato contro il furgone blindato.

Avellino, inseguimento e sparatoria: morto uno dei malviventi, tre arresti

Banda in fuga a Roma, la polizia spara: un ferito. Inseguimento da film

Oltre alle due guardie giurate della ditta Mondialpol è stata ferita una ragazza, estranea alla rapina, colpita da un proiettile a un braccio. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sassari, le loro condizioni non sarebbero gravi.