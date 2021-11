Uccide la moglie, la suocera e i due figli di 5 e 2 anni. Poi si toglie la vita

Strage a Sassuolo (Modena) dove un uomo di nazionalità straniera ha ucciso la moglie, la suocera di 64 anni e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita. È successo in via Manin, fra le 15 e le 16, in una zona centrale di Sassuolo nei pressi del vecchio ospedale.

Famiglia sterminata, poi il suicidio

Sono intervenute la polizia e i carabinieri con gli esperti della Scientifica e dei Ris che ora sono all'interno dei locali della casa dove è avvenuta la strage. Tutta la zona è stata isolata. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo abbia sterminato la famiglia prima di rivolgere l'arma verso se stesso e togliersi la vita. Le forze dell'ordine in casa hanno trovato i cinque corpi senza vita.

Il luogo della tragedia

Il luogo dove l'uomo ha ucciso la sua famiglia a coltellate è in via Manin, a Sassuolo, alle porte del centro storico della città e nei pressi del vecchio ospedale.