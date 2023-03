Malore improvviso, Saverio Loiacono passa a prendere la pizza nel locale di famiglia e si sente male: muore a 23 anni

Passa a prendere la pizza ma si sente male e muore: malore in pizzeria per un 23enne di Triggiano, in provincia di Bari. Saverio Loiacono si trovava nel locale di famiglia – un’attività in pieno centro cittadino – quando, d’improvviso, si è accasciato al suolo per un malore ed è morto. Nonostante il celere intervento del 118 e i tentativi di rianimazione del personale sanitario, per Saverio non c’è stato niente da fare.

Cosa è successo

Il 23enne era passato dal locale di famiglia per prendere una pizza prima di tornare a casa per aiutare il fratello più piccolo a fare i compiti. Ha avuto il tempo di chiedere al padre se fosse pronta la pizza e poi si è accasciato a terra ed è morto. Il giovane videomaker e dj era molto conosciuto in città insieme alla sua famiglia. Stando a quanto dichiarato dai famigliari pare non avesse mai accusato problemi cardiaci.

I soccorsi

A nulla è valso anche il trasporto d’urgenza al pronto soccorso della Mater Dei di Bari. Sarà l’autopsia, ora, a chiarire le cause del decesso. Plurimi, intanto, sono i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e dell’intera comunità, profondamente scossa da quanto accaduto.