Ex carabiniere spara e uccide la ex moglie in spiaggia e fugge: caccia all'uomo

Sarebbe un ex carabiniere, secondo le prime informazioni, l’autore del folle gesto che poi si è dato alla fuga, era già stato condannato per il reato di stalking nei confronti della donna, alla quale aveva anche dato fuoco al night “Follia”, nel 2015, ad Altare. Per quella storia aveva patteggiato nel 2015 una pena di tre anni e due mesi, proprio in seguito alla denuncia della donna (che aveva subito diverse minacce telefoniche e non), nei confronti dell’uomo era stato emesso un divieto di avvicinarsi a lei.

Ci sono altre due persone ferite: una di 62 anni ha un proiettile in una gamba ed è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un'altra ragazza colpita di striscio in cura all'ospedale san Paolo di Savona

Domenica 14 Luglio 2019, 00:30 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 08:08

in uno stabilimento balneare: un uomo, Domenico Massari, ex carabiniere, ha fatto fuoco e ucciso la e39enne, Deborah Ballesio, durante una serata di karaoke al ristorante del bagno 'aQuario' in via Nizza a. Un'altra donna è stata ferita gravemente e una bambina è stata colpita di striscio. L'uomo è entrato dalla spiaggia e ha sparato tra la gente. Prima di colpire la ex, l'uomo avrebbe gridato qualcosa alla donna: «Ti ricordi di me?». Sul posto carabinieri e ambulanze. L'uomo è fuggito armato di pistola.