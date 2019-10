Sbanda in auto e centra un platano. Muore incastrato tra le lamiere Foto

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 10:50

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Stava tornando a casa a Latisana (Udine) maal bordo della, per lui non c'è stato scampo. È deceduto nel terribile impatto ieri sera il conducente di un'che ane ha perso il controllo, finendo fuori strada.L'è accaduto verso le 23.30 nel tratto della Strada Metropolitana 42 compreso tra Sindacale di Concordia e Lugagnana. L'uomo, unoora residente a Latisana, stava rincasando. Giunto in prossimità di una semicurva non è riuscito a mantenere l'auto in carreggiata, la vettura è piombata contro uno dei tanti alberi che sostengono la stessa strada. Un botto impressionante, tanto che il malcapitato è rimastoin ciò che è rimasto dell'abitacolo.Sul posto i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e i carabinieri di Villanova di Fossalta. Inutile ogni tentativo di salvare la vita all'automobilista: è deceduto nel terribile schianto. Per i carabinieri non è stato semplice riuscire ad identificare la vittima,. Ora è al vaglio la causa della tragedia, ma non è escluso che il mix tra velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia abbiano contribuito a far perdere il controllo dell'auto.