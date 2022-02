Scandalo Vaticano, suora abusata per anni da un prete: «Mi chiedeva di urinare su di lui»

Dopo la lunga lettera di scuse del Papa emerito Joseph Ratzinger, il tema abusi sessuali in Vaticano arriva fino a Fuori dal Coro. Il racconto choc di una suora francese sta sconvolgendo il web, dopo il servizio mandato in onda su Rete 4. A «Fuori dal Coro», infatti, Mario Giordano rende noto l'incredibile racconto di una suora abusata per anni da un parroco. «Nel confessionale mi spingeva contro il muro e poi si sfregava contro di me», inizia così il racconto della suora abusata che non riesce proprio a spiegarsi come quell'uomo sia ancora un parroco.

«Io, suora abusata da un prete»



«Faceva del mio corpo quello che voleva. Le violenze duravano ore e ore - racconta in lacrime anche a distanza di anni -. C'erano cose che erano davvero perverse e io non potevo ribellarmi, ero come paralizzata. Era disgustoso. A volte mi chiedeva di urinare sopra di lui. Il prete mi diceva che ero un dono di Dio e gli servivo per sfogare le sue pulsioni sessuali».

Poi la giornalista chiede alla donna di raccontare come si sente a sapere che lui è ancora libero e che sia ancora un prete. «Vorrei solo che questo orrore finisse. Dopo tutto quello che ho subito, dopo le violenze, gli abusi. Questo posto non mi appartiene più».

L'uomo, infatti, non è mai stato accusato di violenza. E ancora continua ad esercitare il suo ruolo di parroco in Francia. Gli scandali sugli abusi sessuali in Vaticano continuano a tenere banco e, adesso, le vittime iniziano a raccontare le loro drammatiche esperienze.