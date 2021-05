Scaraventa a terra 80enne per rubarle la catenina, arrestato ventenne

Scaraventa a terra una anziana per rubarle la catenina, arrestato ventenne di Vetralla.

Il ragazzo è finito in manette con l'accusa di rapina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il ventenne si sarebbe avvicinato da dietro alla vittima, l'avrebbe spinta a terra e poi avrebbe afferrato la collana che portava al collo.

La fuga però è stata bruscamente interrotta. I primi a lanciare l'allarme e a correre dietro al fuggitivo sarebbero stati due egiziani, proprietari di un piccolo negozio di frutta e verdere. I due che avrebbero assistito alla scena hanno chiamato i carabinieri e inseguito il ventenne.

I militari arrivati in pochi minuti hanno arrestato il ragazzo e recuperato la refertiva. La donna invece è stata trasportata in ospedale, ne avrà per 30 giorni.