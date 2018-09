Salento, scende dall'auto per fare un bisogno in mezzo alla strada: cinquantenne viene investito e muore

Martedì 18 Settembre 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 12:52

Un uomo di 50 anni è morto investito da un'auto ieri in, mentre era accovacciato in un tratto buio della strada statale 16 Lecce-Maglie, probabilmente per espletare un bisogno fisiologico. Secondo quanto riferito agli investigatori dalla donna che viaggiava con lui,avrebbe parcheggiato la sua auto sul ciglio della strada e avrebbe raggiunto a piedi il centro della carreggiata, accovacciandosi in un tratto della strada molto buio. L'uomo è diventato in questo modo praticamente invisibile al conducente dell'auto che sopraggiungeva, che lo ha travolto uccidendolo. L'automobilista si è fermato prestando i primi soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.Sull'incidente indaga la polizia locale. Lo scorso 6 gennaio Grande aveva rischiato la vita in un'altra occasione. La casa in cui l'uomo viveva con sua madre a Martano, in provincia di Lecce, esplose per una probabile fuga di gas: madre e figlio si salvarono riportando ferite, e vennero indagati per disastro colposo.