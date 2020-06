Scende dall'auto nel fango per spingerla, Roberto muore a 21 anni travolto

Scende per spingere l'auto impantanata nel fango e viene investito. Roberto Taroli è morto a 21 anni a Agnosine, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dalla stessa auto che stava cercando di togliere dal fango. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata e che non ha potuto fare nulla.



Nel pomeriggio di ieri la Golf di Taroli è rimasta impantanata nel terreno reso fangoso dopo le piogge che in questi giorni hanno colpito la zona. Inizialmente il ragazzo è rimasto a bordo chiedendo alla fidanzata di spingere, ma l'auto è slittata ancora di più e si è incastrata tra due alberi, così Roberto è intervenuto ma la vettura ha continuato a scivolare fino ad investirlo.



Ad allertare i soccorsi è stata la fidanzata, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La giovane è stata poi ricoverata in ospedale a causa dello choc.