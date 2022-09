Tamponamento e investimento mortale questa sera sulla superstrada Sora-Ferentino. A perdere la vita è stata Laura Mauri, settantunenne di Veroli, originaria di Vallecorsa. Secondo le prime ricostruzioni la donna, che viveva in contrada Valle S. Andrea, viaggiava a bordo della sua Fiat Panda in direzione Ferentino, quando al chilometro 8, poco prima dell’uscita per la SP Santa Cecilia di Tecchiena, sarebbe stata tamponata da una Ford Focus condotta da un quarantenne di Boville Ernica. I due pare siano scesi per constatare i danni alle due autovetture ma, per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri di Alatri, sarebbero stati investiti in pieno da una terza autovettura, una Smart che sopraggiungeva.

L’impatto sarebbe stato violentissimo tanto da uccidere sul colpo la donna di Veroli e da ferire gravemente anche la compagna dell’altro conducente che viaggiava sul sedile riservato al passeggero. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alatri, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Per la settantunenne non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra ferita, una donna di quarant’anni, sarebbe stata trasportata d’urgenza in codice rosso in un policlinico romano. Feriti anche il conducente della Focus e i due a bordo della Smart, entrambi di Veroli; i tre sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale Spaziani di Frosinone, tutti con ferite lievi o, comunque, giudicate non gravi.

La superstrada in quel tratto è rimasta chiusa per oltre due ore, per via del numero di veicoli coinvolti e dei feriti e per ripristinare il manto stradale. Il traffico è stato deviato sulle strade alternative. Ricordiamo che già l’anno scorso un altro incidente simile, con un investimento mortale, aveva coinvolto degli operai che stavano allestendo un cantiere pochi chilometri prima.