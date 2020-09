Agguato a Los Angeles, gravi due vicesceriffi. Trump pubblica il video: «Animali da colpire»

Il video è scioccante: due vice sceriffi della Contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a Compton, una cittadina a circa 25 km a sud di Los Angeles. «Animali che devono essere colpiti duramente!», ha scritto il presidente americano Donald Trump ritwittando il filmato dell'agguato diffuso dal dipartimento dello sceriffo.



Il video mostra una persona mentre si avvicina all'auto camminando e apre il fuoco attraverso il finestrino prima di fuggire di corsa. Entrambi i vice sceriffi «hanno riportato molteplici ferite da arma da fuoco e sono in condizioni critiche», recita il tweet precisando che l'autore del gesto non è stato ancora catturato. «Entrambi stanno ancora lottando per le loro vite», sottolinea il Dipartimento dello sceriffo nel tweet, aggiungendo che l'Fbi di Los Angeles ha messo a disposizione le proprie risorse ed «è pronta a fornire assistenza». .

