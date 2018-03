Schettino ricorre alla Corte di Strasburgo, la figlia lo difende: «Papà non è contro l'Italia»

Martedì 27 Marzo 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 20:37

META. «Mio padre non è contro l‘Italia e lo dimostra il fatto che non si è sottratto ai tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento giuridico»: così Rossella Schettino commenta la presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte del padre Francesco. La figlia dell'ex comandante della Costa Concordia, condannato dalla Cassazione a 16 anni di reclusione e attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, risponde a quanti ora lo accusano di essersi scagliato contro i giudici italiani.Nelle scorse settimane, infatti, il marittimo metese si è rivolto alla Corte di Strasburgo lamentando di essere stato vittima di un «processo iniquo». Secondo i suoi legali Schettino sarebbe stato «presentato come responsabile» del naufragio della Concordia, che il 13 gennaio 2012 costò la vita a 32 persone, attraverso le «dichiarazioni rese ai mass-media da parte di varie autorità pubbliche italiane». E ciò avrebbe leso il suo diritto alla presunzione d’innocenza. In più, in appello, l'ex comandante sarebbe stato giudicato da una sezione della Corte d’appello di Firenze diversa rispetto a quella indicata nelle tabelle di organizzazione degli uffici, quindi da magistrati non imparziali. Quella stessa Corte, inoltre, chiuse il processo di secondo grado in soli due mesi e tre giorni: un tempo «irragionevole», secondo la difesa di Schettino, alla luce dell’eccezionale mole di atti da esaminare e dell’enorme rilevanza del processo.Il ricorso, rubricato «Schettino contro Italia», è stato duramente criticato da quanti vedono in questa iniziativa giudiziaria il tentativo di delegittimare la magistratura italiana. Ed è proprio a loro che Rossella Schettino si rivolge dal suo profilo Facebook: «Dopo aver lecitamente percorso ed esaurito le vie legali, pur consapevole della condanna a 16 anni di carcere e nel pieno rispetto dello Stato italiano, mio padre si è costituito bussando al portone di Rebibbia - sottolinea la ragazza - Non ha tradito la fiducia dei giudici i quali, in attesa del terzo grado di giudizio, non hanno ravvisato la necessità di custodia cautelare in carcere».Non manca una stilettata a Gregorio De Falco, l'ufficiale della Capitaneria di porto di Livorno che, dopo l'impatto tra la Concordia e gli scogli al largo dell'isola del Giglio, con toni durissimi ordinò a Schettino di risalire a bordo della nave: «Mio padre ha dimostrato il rispetto etico e istituzionale per i Corpi dello Stato la sera stessa del naufragio. Nonostante avesse chiaramente compreso che De Falco aveva le idee confuse, tentò di spiegarsi utilizzando l'espressione “mi ascolti, per favore" - aggiunge Rossella - Mio padre, rispettoso della Costituzione, ha il dovere morale e civile di far comprendere ciò che gli esperti internazionali del settore hanno intuito dopo l’incidente, per evitare il verificarsi di eventi simili in futuro».